EQS-News: NVMe NANDrive bietet hohe Lebensdauer, Schnelligkeit und fortschrittliche Sicherheitsmerkmale

SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 26. März 2024 / Greenliant bemustert derzeit seine neuen NVMe NANDrive™ Ball Grid Array (BGA)-Solid State Drives (SSDs) bei Kunden, die eine zuverlässige, leistungsstarke Datenspeicherung für eingebettete Systeme benötigen, die in extremen Umgebungen mit hoher Belastung eingesetzt werden. Die NVMe NANDrive-SSDs können in einem Temperaturbereich zwischen -40 und +95 Grad Celsius betrieben werden, unterstützen die PCIe Gen3x4-Schnittstelle und sind in einem M.2 1620 (16 x 20 mm, 291-Ball)- Gehäuse gemäß dem Industriestandard verbaut. Siehe die Informationen zum NVMe NANDrive unter https://bit.ly/NVMe-BGA-SSD. „Auf der Grundlage unserer nachweislichen Erfolge mit PATA, SATA und eMMC NANDrive stellt Greenliant ein weiteres BGA SSD-Produkt mit außergewöhnlich hoher Zuverlässigkeit zur Verfügung, jetzt mit der Hochgeschwindigkeits-PCIe NVMe-Schnittstelle und Merkmalen, welche die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen erfüllen“, erklärte Arthur Kroyan, der Vice President für Geschäftsentwicklung und Marketing bei Greenliant. Die NVMe NANDrive EX-Serie, welche die Greenliant EnduroSLC™-Technologie nutzt, bietet eine hervorragende Datenspeicherung und enorm hohe Lebensdauerwerte von 75.000, 150.000 oder 400.000 Programmier-/Löschzyklen (P/E) (bis zu 17.800 TeraBytes Written (TBW)). NVMe NANDrive SSDs der EX-Serie sind mit den Speicherkapazitäten von 20 GB, 40 GB, 80 GB und 160 GB verfügbar. Für Anwendungen mit hoher Lebensdauer sind die NVMe NANDrive SSDs der EX-Serie im Long-Term Availability (LTA)-Programm von Greenliant (https://bit.ly/SSD-LTA-program) enthalten. Der NVMe NANDrive der PX-Serie mit industriellen NAND-Flash-Speichern, die 3 Bit pro Zelle speichern (TLC), bietet eine hohe Lebensdauer von 5.000 Programmier-/Löschzyklen (P/E) (bis zu 6.700 TBW) und ist ideal für preissensible Anwendungen. NVMe NANDrive SSDs der PX- Serie sind mit den Speicherkapazitäten von 64 GB, 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich. Zu den Vorteilen der NVMe NANDrive-SSDs gehören: Hohe Lebensdauer: 75.000, 150.000, 400.000 Programmier-/Löschzyklen (EX-Serie), 5.000 Programmier-/Löschzyklen (PX-Serie)

Greenliant bemustert derzeit frühzeitig eingebundene Kunden mit NVMe NANDrive-SSDs der EX- und PX-Serie und geht davon aus, die Serienproduktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 aufnehmen zu können. Weitere Informationen über hoch zuverlässige NVMe NANDrive (GLS85LE)-Produkte erhalten Sie von einem Greenliant-Vertriebspartner unter https://www.greenliant.com/sales. Über Greenliant

Greenliant verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Design von Solid-State-Speichern und entwickelt weiterhin langlebige, zuverlässige und sichere Speicherlösungen für eingebettete Systeme und Rechenzentren von Unternehmen. Der Firmensitz befindet sich im Silicon Valley und das Unternehmen verfügt über Produktentwicklungszentren in Santa Clara, Peking, Shanghai, Xiamen und Hsinchu. https://www.greenliant.com # # # Greenliant, das Greenliant-Logo, EnduroSLC und NANDrive sind Marken von Greenliant. Alle anderen hier verwendeten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Medienkontakt:

