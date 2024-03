EU-Agrarminister beraten über Lage von Bauern - Proteste angekündigt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Über weitere Entlastungen von Landwirten wollen die Agrarministerinnen und -minister der EU-Staaten an diesem Dienstag (ab 10.00 Uhr) in Brüssel beraten. Die Polizei in der belgischen Hauptstadt erwartet Proteste von Bauern und warnte vor Verkehrsbehinderungen.

Zudem wird bei dem Treffen über Vorschläge der Kommission beraten, die EU-Agrarpolitik langfristig umzustellen und etwa lockerere Umweltauflagen zu ermöglichen. Der europäische Bauernverband Copa-Cogeca hatte diese Vorschläge jüngst begrüßt, aber Nachforderungen gestellt. "Ich will, dass die Arbeit im Büro für unsere Landwirtinnen und Landwirte einfacher wird", teilte Bundesagrarminister Cem Özdemir vor dem Treffen mit. Bürokratieabbau dürfe aber nicht mit niedrigeren Umweltstandards gleichgesetzt werden.

Bei dem Treffen wird auch der ukrainische Agrarminister Mykola Solskyi erwartet. Er wird seine Amtskollegen über die Lage in der Ukraine informieren./mjm/DP/nas