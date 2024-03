GNW-Adhoc: Im Rahmen der weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung antibiotikaresistenter Bakterien entdecken KFSH&RC-Wissenschaftler die neue Bakterienspezies: Riyadhensis

^RIAD, Saudi-Arabien, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einer bahnbrechenden

Entwicklung haben Wissenschaftler des King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) durch die Anwendung der Technologie der Ganzgenomsequenzierung (WGS) eine neue Bakterienart mit der Bezeichnung ?Stenotrophomonas Riyadhensis" identifiziert. Diese Entdeckung bedeutet einen großen Fortschritt im Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Bakterien und bestehenden Medikamenten und ebnet den Weg für innovative therapeutische Strategien. Solche Bemühungen sind im weltweiten Kampf gegen antibiotikaresistente Bakterien von entscheidender Bedeutung und unterstreichen die modernen Forschungskapazitäten des KFSH&RC und seine führende Rolle bei der Förderung wissenschaftlicher Entdeckungen und der Verbesserung der Patientenversorgung. Die Entdeckung von ?Riyadhensis" unterstreicht das Potenzial genomischer Tests für die Entwicklung vielversprechender diagnostischer und therapeutischer Methoden und vertieft das Verständnis bakterieller Resistenzmechanismen, insbesondere in sensiblen Umgebungen wie Intensivstationen und bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem. Dies stellt einen erheblichen Fortschritt bei der Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen, der Entwicklung von Arzneimitteln und der Verhinderung der Ausbreitung von Krankheiten dar. Diese neu identifizierte Bakterienart wurde im Rahmen einer eingehenden Untersuchung eines vermuteten Ausbruchs auf der Intensivstation des KFSH&RC im Jahr 2019 entdeckt und verdeutlicht die Herausforderungen, die bisher von der weltweiten wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft bei der Identifizierung und Bekämpfung neuer Bakterienstämme nicht erkannt wurden. Ursprünglich ging man davon aus, es handele sich um eine Variante von Pseudomonas aeruginosa, einem krankheitsverursachenden Bakterium, das für seine Antibiotikaresistenz bekannt ist. Eine anschließende WGS?Analyse ergab jedoch, dass es nicht die gemeinsamen Merkmale der Gattung Pseudomonas aufweist. Stattdessen wurde festgestellt, dass Riyadhensis zur Stenotrophomonas?Familie gehört, mit einer einzigartigen genetischen Zusammensetzung und morphologischen Merkmalen, die sich von allen anderen wissenschaftlich anerkannten Arten unterscheidet. Dr. Ahmad Al Qahtani, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten und Immunität im Forschungszentrum des KFSH&RC kommentierte: ?Herkömmliche Methoden zur Identifizierung von Bakterien können zu einer falschen Identifizierung führen. Im Gegensatz dazu bietet die WGS-Analyse einen präzisen und zielgerichteten Ansatz, der eine genaue Identifizierung gewährleistet und detaillierte Einblicke in die Resistenzmechanismen liefert, was ihre Bedeutung bei der Untersuchung von Krankheitsausbrüchen und der Verbesserung der Patientenversorgung unter Beweis stellt." Dr. Reem Almaghrabi, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten nach der Transplantation am Organ Transplant Centre of Excellence des KFSH&RC, hob die Bedeutung der Entdeckung hervor und plädierte für eine kontinuierliche Überwachung und den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie WGS zur Entwicklung schnellerer und genauerer Diagnosemethoden. Zudem schafft dieser Ansatz die Grundlage für eine wissenschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen, wodurch die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung der Antibiotikaresistenz verstärkt werden. Das Verständnis der Nuancen neuer Bakterienarten, insbesondere ihrer Antibiotikaresistenz, ist für die moderne Gesundheitsfürsorge von entscheidender Bedeutung und dient als wichtigstes Mittel zur Bekämpfung bakterieller Infektionen. Da diese Bakterien ihre Resistenz ständig weiterentwickeln, stellen sie eine erhebliche und anhaltende Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. Es ist bemerkenswert, dass KFSH&RC laut den Rankings von Brand Finance 2024 in der Liste der 250 besten Gesundheitseinrichtungen weltweit zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika und den 20. Platz weltweit belegt. Darüber hinaus wurde es im selben Jahr von der renommierten Zeitschrift Newsweek zu den besten Krankenhäusern der Welt gezählt. Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre ist weltweit führend in der Bereitstellung spezialisierter Gesundheitsversorgung, treibt Innovationen voran und dient als Zentrum für medizinische Forschung und Ausbildung. Durch strategische Partnerschaften mit bekannten lokalen, regionalen und internationalen Instituten engagiert sich das Krankenhaus für die Weiterentwicklung medizinischer Technologien und die Anhebung der Standards im Gesundheitswesen weltweit. Über das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC): Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) ist eine führende Gesundheitseinrichtung im Nahen Osten, die sich zum Ziel gesetzt hat, die optimale Wahl für jeden Patienten zu sein, der eine spezialisierte Gesundheitsversorgung sucht. Das Krankenhaus kann auf eine lange Geschichte in der Behandlung von Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Organtransplantationen, Neurowissenschaften und Genetik zurückblicken. Im Jahr 2024 stufte ?Brand Finance" das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre als das beste akademische medizinische Zentrum im Nahen Osten und in Afrika und als eines der 20 besten weltweit ein. Im Rahmen von Saudi Vision 2030 wurde am 21. Dezember 2021 ein königliches Dekret erlassen, das die Umwandlung des Krankenhauses in eine unabhängige, gemeinnützige Einrichtung in staatlichem Besitz vorsieht und den Weg für ein umfassendes Transformationsprogramm ebnet, das darauf abzielt, durch Exzellenz und Innovation eine globale Führungsposition im Gesundheitswesen zu erreichen.