OTS: Germany Trade & Invest / Wirtschaftsförderung: Südostasien im Fokus / ...

Wirtschaftsförderung: Südostasien im Fokus / Germany Trade & Invest eröffnet Hub-Standort in Singapur Berlin, Singapur (ots) - Mit dem Ziel der Risikominimierung streben immer mehr deutsche Unternehmen eine stärkere Diversifizierung von Absatz- und Beschaffungsmärkten sowie von Produktionsstandorten an. Insbesondere bei Verlagerungen aus China heraus oder im Rahmen von China-plus-x-Strategien, also dem Aufbau von zusätzlichen Standorten in einem oder mehreren anderen Ländern in der Region, rückt Südostasien immer mehr in den Fokus. Gleichzeitig verzeichnen die ASEAN-Staaten ein Wachstum im Produktions- und Digitalsektor mit Unternehmen aus zahlreichen Branchen, die sich zunehmend um eine Internationalisierung bemühen. Firmen aus Südostasien ziehen immer öfter auch Deutschland als potenziellen Investitionsstandort in Erwägung. So haben zwischen 2015 und 2023 Unternehmen aus Singapur, Indonesien, Malaysia und Vietnam bereits 99 Ansiedlungsprojekte (FDI) in Deutschland realisiert. Mit der Eröffnung eines Hub-Standorts in Singapur am 26. März 2024 reagiert Germany Trade & Invest (GTAI) auf diese Entwicklungen. "Mit seiner Position als Handelsdrehscheibe der Region und als Sitz zahlreicher Firmenhauptquartiere hat sich Singapur als idealer Standort für unseren Hub angeboten. Von Singapur aus wird in Zukunft nicht nur zum Stadtstaat selbst, sondern zur gesamten ASEAN-Region berichtet", sagt GTAI-Geschäftsführerin Julia Braune. "Zugleich wollen wir die Investorenanwerbung in der Region stärken. Deutschland bietet beispielsweise Cleantech-Unternehmen aus Singapur und Südostasien eine Chance, sich aktiv an der industriellen Transformation hin zu mehr Klimaneutralität zu beteiligen." GTAI verfügt in der Region Südostasien mit Bangkok, Hanoi, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila und Singapur nun über sechs Standorte. Während an den bisherigen Standorten zu den Geschäftschancen für deutsche Unternehmen in den jeweiligen Ländern in der Tiefe berichtet wird, wird von Singapur aus zusätzlich eine regionale Berichterstattung aufgebaut. Wichtige Branchen, geschäftspraktische Themen sowie bedeutende Trends und Entwicklungen werden vergleichend über alle südostasiatischen Länder hinweg betrachtet. "Dadurch wird deutschen Unternehmen Orientierung in einer Region geboten, die im Rahmen der Diversifizierungsbestrebungen der Wirtschaft stark im Fokus steht", so Braune weiter. Durch den gemeinsamen Standort mit der AHK Singapur ist ein unmittelbarer Austausch mit weiteren wichtigen Akteuren der Außenwirtschaft vor Ort gewährleistet. Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. GTAI informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.