Pressestimme: 'Südkurier' zu Cannabis-Debatte

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Cannabis-Debatte:

"Man kann zu Cannabislegalisierung geteilter Meinung sein. Handwerklich ausgereift ist das Gesetz, dem der Bundesrat am vergangenen Freitag zugestimmt hat, jedenfalls nicht. Aber die Kritik daran nimmt bisweilen absurde Formen an. Auch nachdem sich die CDU/CSU im Bundesrat nicht durchsetzen konnte, malen ihre Vertreter ein Schreckgespenst nach dem anderen an die Wand. Gerade schürt Baden-Württembergs Innenminister Strobl die Sorge, die Grenzregion zu Frankreich und zur Schweiz könnte zu einem einzigen Drogenumschlagplatz verkommen. Ob sich Hunderttausende Franzosen und Schweizer die Mühe machen, extra Vereinsmitglieder zu werden, darf bezweifelt werden. Auch der angeblich kaum zu bewältigende Aufwand beim Durchsuchen der alten Fälle war übrigens in ein paar Wochen abgearbeitet im Südwesten: 21 Häftlinge müssen nun zum 1. April entlassen werden. Es wird ja nie so heiß gegessen wie gekocht, einige CDU-Minister aber haben den Herd ordentlich hochgedreht."/nme/DP/nas