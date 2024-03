EQS-News: Amprion GmbH: Einladung zur Telefonkonferenz für Investoren und Analysten zur Vorstellung des Geschäftsjahres 2023

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

27.03.2024 / 12:54 CET/CEST

Dortmund, Mittwoch, 27. März 2024

Einladung zur Telefonkonferenz für Investoren und Analysten zur Vorstellung des Geschäftsjahres 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Amprion GmbH veröffentlicht am 11. April 2024 ihren Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2023. Wir laden Sie aus diesem Anlass herzlich ein zur:

Telefonkonferenz für Investoren und Analysten zur „Vorstellung des Geschäftsjahres 2023“

am Donnerstag, den 11. April 2024, um 12:00 Uhr (MESZ)

Peter Rüth, Chief Financial Officer der Amprion GmbH, wird Ihnen die Ergebnisse des Jahres 2023 vorstellen und interessante Einblicke in die weitere Geschäftsentwicklung geben. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme unter folgendem

Link

. Die Veranstaltung wird live übertragen, die Aufzeichnung wird im Anschluss auf unserer Website zur Verfügung gestellt.

Gerne können Sie sich unter folgendem

Link

in unseren Investor Relations E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

E-Mail:

ir@amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Rund 2.300 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Amprion GmbH Rober-Schumann-Straße 7 44263 Dortmund Deutschland E-Mail: capitalmarkets@amprion.net Internet: www.amprion.net

