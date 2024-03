Zufriedenheit mit britischem Gesundheitsdienst NHS auf Rekordtief

LONDON (dpa-AFX) - Langes Warten auf Hausarzttermine und Operationen: Die Zufriedenheit der Menschen in Großbritannien mit ihrem Gesundheitssystem ist auf einem Rekordtief. Das ergab eine Umfrage des renommierten Instituts National Centre of Social Research, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht hervorgeht.

Demnach zeigte sich im vergangenen Jahr weniger als ein Viertel (24 Prozent) der Menschen im Vereinigten Königreich zufrieden mit dem Nationalen Gesundheitsdienst NHS. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Umfragen im Jahr 1983 und ein dramatischer Rückgang seit 2020, als sich noch mehr als die Hälfte der Briten zufrieden zeigten. Im Jahr 2010 waren es sogar 70 Prozent - ein Höchststand.

Der NHS wird mit Steuergeldern finanziert und bietet kostenlose Gesundheitsversorgung für jeden, der in Großbritannien rechtmäßig seinen Wohnsitz hat. Der mit 1,3 Millionen Beschäftigten größte Arbeitgeber Europas leidet aber zunehmend unter mangelnder Finanzierung und fehlendem Personal.

Befragt wurden im Rahmen der Studie 3374 Menschen in den Landesteilen England, Wales und Schottland im Zeitraum vom 12. September bis 31. Oktober 2023. Bei der großangelegten Erhebung wird jedes Jahr eine repräsentative Gruppe von Menschen zu sozialen, politischen und moralischen Themen über das Leben in Großbritannien befragt./cmy/DP/jha