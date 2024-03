Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Lauterbach/Klinikreform

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Lauterbach/Klinikreform:

"Das Gesetz zur Klinikreform wird an den aktuellen Problemen der Krankenhäuser nichts ändern. Zwar soll es 2025 in Kraft treten, Geld aus dem Transformationsfonds soll es aber erst ab 2026 geben. Bis dahin müssen es die Kliniken schaffen. Und Lauterbach hat weder die Länder noch die Krankenkassen gefragt, ob sie zusammen die 50 Milliarden für den Fonds aufbringen möchten. Der Bund jedenfalls zahlt nichts. Auch sonst geht Lauterbach mit dem Geld immer nur dann großzügig um, wenn es nicht aus seinem Ministeriumstopf kommt. Dass nach den neuesten Plänen den Hausärzten die Honorare nicht mehr gekürzt werden, in Problemvierteln Gesundheitskioske entstehen und mehr Medizin-Studienplätze geschaffen werden sollen, geht zuallererst zulasten der gesetzlichen Krankenkassen - und damit letztlich der Beitragszahler."/nme/DP/he