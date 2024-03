BITCOIN am Wochenende: Neue Allzeithochs im Oster-Körbchen? 🔴 Die aktuelle BITCOIN-Analyse am 30.03.24

Das kurzfristige Bild hat sich in Bitcoin in den vergangenen Handelstagen deutlich in Richtung bullish verschoben

Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading đź”´ Bitcoin Handelsideen đź”´ Bitcoin Prognose & Ausblick

Das ĂĽbergeordnete Bild fĂĽr Bitcoin

Das kurzfristige Bild hat sich in Bitcoin in den vergangenen Handelstagen deutlich in Richtung bullish verschoben.

Die in unserer letztwöchigen Bitcoin Betrachtung thematisierte Abwärts- bzw. Korrektur-Sequenz konnte bereits zum Wochenstart am Montag klar gebrochen werden und den Bitcoin-Bären der Wind aus den Segeln genommen werden. Im skizzierten Long-Szenario konnte das dort thematisierte, höhere Tief ausgebildet werden und die $70.000 Marke rückte erneut ins Visier.

Die um diese psychologisch wichtige Marke stattfindende, seit drei Tagen anhaltende Konsolidierung ist unserer Einschätzung nach stark bzw. bullish zu interpretieren und eine zeitnahe Attacke auf die jüngst etablierten Allzeithochs um rund $73.600 bzw. ein Bruch höher und „Follow Through“ in Gefilde um den nächsten, psychologisch relevanten halt um rund $80.000 scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Spannend könnte in den kommenden Tagen werden, was...







