DAX® - Starkes Q1 als Indikator für ein Durchatmen im April

Die Rahmenbedingungen für den DAX® haben sich über die Osterfeiertage kaum verändert. Heute Morgen wird eine leicht positive Eröffnung erwartet. Durch den Schlussstand von 18.492 Punkten am Donnerstag ging es für die deutschen Standardwerte in den ersten drei Monaten 2024 um 10,4 % aufwärts – das sechstbeste jemals in einem Startquartal erzielte Ergebnis. Mit dem April folgt nun der historisch betrachtet zweitstärkste Monat. Im Schnitt gelang dem DAX® ein Plus von 2,5 %, das nur im November (+2,7 %) noch übertroffen wurde. Seit 1987 war die April-Bilanz in 69 % der Fälle positiv. Doch wie sieht es aus, wenn das Startquartal erfolgreich verlaufen ist? Die gute Nachricht: In 13 der insgesamt 23 Jahre hat sich der Kursanstieg im April fortgesetzt. Im Schnitt gelang allerdings nur ein mageres Plus von 0,03 %. Die gute April-Bilanz resultiert vor allem aus Jahren, in denen der DAX® nach drei Monaten ein Minus auswies. Da gelang in 12 von 13 Fällen eine Gegenbewegung mit einem durchschnittlichen Wertzuwachs von 6,9 %. Vor diesem Hintergrund könnte das starke Startquartal also ein Indiz dafür sein, dass sich der heiß gelaufene Index im laufenden Monat womöglich eine kleine Pause gönnt.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

