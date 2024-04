Mindestens 29 Tote bei Brand in türkischem Nachtclub

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Istanbul (Reuters) - Bei einem Feuer in einem Istanbuler Nachtclub sind den türkischen Behörden zufolge 29 Menschen ums Leben gekommen.

Der Brand im Masquerade sei tagsüber während Renovierungsarbeiten ausgebrochen, hieß es am Dienstag. Sechs Personen seien im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen worden. Auf Videoaufnahmen war Rauch zu sehen, der aus dem Kellergeschoss austrat, sowie Flammen, die bis in den dritten Stock schlugen. Der Club war für die Arbeiten einen Monat geschlossen. Er nimmt zwei Kelleretagen in einem Wohngebäude mit 16 Stockwerken ein. Der Website zufolge bietet er Platz für 4000 Gäste.

