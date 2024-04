Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Söders Reisen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Söders Reisen:

"Schon sein Idol aus Jugendtagen, Franz Josef Strauß, hat viel Staub aufgewirbelt, weil er ohne allzu klaren Auftrag die Welt bereist hat. Daran knüpft Söder an. Und diese Taktik geht bislang auf: Offiziell werden stets bayerische Interessen angeführt, wenn es in die weite Welt geht. Und dort genießt Söder das, was ihm sein jetziges Amt nicht immer bietet: die ganz große Bühne. Tatsächlich muss man sich die Frage stellen, ob Chinas Nummer zwei irgendeinen anderen deutschen Ministerpräsidenten empfangen hätte. Wahrscheinlich nicht. Über mögliche Kollateralschäden bayerischer Neben-Außenpolitik muss sich Söder keine Gedanken machen, das tun andere zu Genüge. Und auch damit tritt genau der gewünschte Effekt ein: Söder bleibt im Gespräch."/yyzz/DP/he