IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Capital.com eröffnet im Rahmen der

- Die VAE werden der Startpunkt für weiteres Wachstum in der MENA-Region und Asien sein -

- Globales Fintech-Unternehmen erhält aufsichtsrechtliche Genehmigung der Securities and Commodities Authority der VAE für den Handel mit Wertpapieren in den VAE -

Vereinigte Arabische Emirate / Accesswire / 3. April 2024 / Capital.com, die wachstumsstarke globale Handelsplattform und Fintech-Gruppe, deren Handelsvolumen im Jahr 2023 1 Billion USD überstieg, hat angekündigt, dass sie sich der Initiative #NextGenFDI der VAE für digital unterstützte Unternehmen anschließt und eine neue Tochtergesellschaft, Capital Com MENA Securities Trading LLC (Capital Com MENA) mit Sitz in den VAE, eröffnet. Das neue Unternehmen wird die operative Zentrale für die Region sein, während das Unternehmen seine Position auf dem Markt der Vereinigten Arabischen Emirate festigt und seine Expansion in der MENA-Region und Asien plant. Diese Ankündigung erfolgt, nachdem das Unternehmen letzte Woche die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Securities and Commodities Authority (SCA) der VAE erhalten hat.

Kypros Zoumidou, Group Chief Executive Officer, Capital.com, sagte:

Der Vorstoß von Capital.com in die VAE ist eine wichtige Entwicklung in unserem globalen Wachstumskurs. Als hochmodernes Fintech-Unternehmen, das in mehreren Ländern reguliert ist, waren die VAE eine natürliche Wahl für unsere erste Tochtergesellschaft in der Region. Mit ihrem unternehmensfreundlichen Ökosystem, unterstützenden Markteinstiegsanforderungen, einer florierenden wissensbasierten Wirtschaft und der perfekten Lage als Basis für eine breitere Expansion, stärken die VAE ihre Position als dynamisches Technologiezentrum für innovative Unternehmen mit globalen Ambitionen. Wir freuen uns darauf, der #NextGenFDI-Community beizutreten.

HE Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of State for Foreign Trade, kommentierte:

Die VAE ziehen Technologieunternehmen von Weltklasse mit mutigen Wachstumsplänen und globalen Ambitionen an. Diese Unternehmen erkennen an, dass die VAE nicht nur eines der dynamischsten Ökosysteme der Welt bieten, sondern auch als Zugangspunkt für expandierende regionale Volkswirtschaften und die wachstumsstarken Märkte Asiens und Afrikas dienen. Unser #NextGenFDI-Programm zieht kontinuierlich führende globale Unternehmen an und wird zu einem wesentlichen Standbein beim Versuch der VAE, Kapital in allen seinen möglichen Formen anzuziehen - Technologie, Mensch und Finanzen. Unternehmen wie Capital.com helfen uns dabei, unsere Position als eine der dynamischsten und zukunftsorientiertesten globalen Drehscheiben der Welt zu sichern.

Capital.com wird ein führendes Mitglied des #NextGenFDI-Programms der VAE werden, einer von der Regierung geführten Initiative, die es Spitzenunternehmen aus aller Welt ermöglicht, ihre Aktivitäten in den VAE zu etablieren und auszubauen. Im Jahr 2022 war das Unternehmen Sponsor der NextGenTalent-Initiative der VAE, die darauf abzielte, die Fähigkeiten lokaler Jugendlicher zu entwickeln und zukünftige Führungskräfte im Technologiesektor auszubilden. NextGenTalent brachte 5.000 Studenten von Universitäten der VAE zusammen, um grundlegende fortgeschrittene Technologiekenntnisse von Branchenführern wie META, Oracle, Amazon, Google, Microsoft und Stripe zu lernen. Im Rahmen des NextGen-Programms für ausländische Direktinvestitionen wird Capital.com nicht nur von dem robusten Technologie-Ökosystem der VAE profitieren, sondern auch von seinem umfassenden Talentpool. Capital.com war auch einer der Sponsoren der Aktivitäten des Wirtschaftsministeriums beim ersten COP 28 Trade Day im Dezember letzten Jahres.

Capital Com MENA befindet sich im Emirates Tower in Dubai und wird von Tarik Chebib, CEO von Capital.com, Middle East, geleitet. Chebib kommentierte die neu erworbene SCA-Lizenz wie folgt:

SCA wendet auf den Wertpapiermarkt der VAE ein höheres Maß an Regulierung an und ist damit eine der umfassendsten und angesehensten Regulierungsbehörden der Welt. Die Genehmigung unserer Lizenz bestätigt unser Engagement, die weltweit höchsten Compliance-Standards zu erfüllen. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der strategischen Entwicklung von Capital.com als schnell wachsende, regulierte Handelsplattform. Wir sind bekannt für unsere preisgekrönte UX, Unterstützung im Bereich Trading-Education und transparente Preisgestaltung und freuen uns, unsere Dienstleistungen auf den dynamischen, technisch versierten Markt der Vereinigten Arabischen Emirate zu bringen. Wir planen auch, Technologie zu nutzen, um die Finanzkompetenz in der gesamten MENA-Region zu verbessern und Tradern dabei zu helfen, ein Verständnis der Finanzmärkte zu entwickeln und fundiertere Entscheidungen zu treffen - das ist ein zentraler Bestandteil unserer DNA.

Der Eintritt von Capital.com in die Vereinigten Arabischen Emirate wird durch die starken Wachstumsergebnisse des Unternehmens in den letzten Jahren unterstützt. Im vergangenen Jahr übertraf das Gesamtvolumen des Kundenhandels erstmals 1 Billion USD - 43 % mehr als im Vorjahr. Aufgrund des beeindruckenden Wachstums im Jahresvergleich wurde Capital.com bei den Deloitte Technology Fast 50 Middle East & Cyprus Awards 2023 unter die 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen gewählt.

Capital.com ermöglicht Kunden den Handel mit Derivaten auf mehr als 3.000 der weltweit beliebtesten Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien und Währungspaare. Zusätzlich zu seinen Web- und mobilen Plattformen bietet Capital.com Kunden auch Zugang zu kostenlosen Schulungs- und Handelstools, die ihnen helfen, ihr Handelswissen zu vertiefen. Als globales Fintech-Unternehmen mit Niederlassungen in London, Dubai, Limassol, Melbourne, Warschau und Vilnius wird Capital.com von einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Startup-Rahmen geleitet, der intelligenten Partnerschaften mit dem öffentlichen und privaten Sektor Vorrang einräumt, um Fortschritte und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben.

Weitere Informationen über Capital.com finden Sie unter https://capital.com/about-us.

Über Capital.com

Capital.com ist ein wachstumsstarkes Fintech-Unternehmen, das es Menschen ermöglicht, über einfache und innovative Online-Handelsplattformen an den Finanzmärkten teilzunehmen. Die im Jahr 2016 eingeführte intuitive, preisgekrönte Plattform, die im Web und als App verfügbar ist, ermöglicht es Investoren, an tausenden von weltweit renommierten Märkten zu handeln. Um Investoren beim sicheren Trading zu unterstützen, ist die Plattform mit robusten Risikomanagementkontrollen, transparenten Preisen und umfangreichen Schulungsinhalten ausgestattet, die Kunden bei ihrer Investitionsreise unterstützen.

Capital.com verfügt über ein globales Netzwerk mit Niederlassungen in Zypern, Großbritannien und Australien. Capital Com (UK) Limited wird von der Financial Conduct Authority (FCA) reguliert und ist unter der Registrierungsnummer 793714 zugelassen. Capital Com SV Investments Limited wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) reguliert und ist unter der Lizenznummer 319/17 zugelassen. Capital Com Australia Pty Ltd unterliegt der Aufsicht der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) und ist unter der AFSL-Nummer 513393 zugelassen. Capital Com Online Investments Ltd ist ein im Commonwealth of The Bahamas eingetragenes Unternehmen, das von der Securities Commission of The Bahamas unter der Lizenznummer SIA-F245 zur Ausübung von Wertpapiergeschäften zugelassen ist. Capital Com Mena Securities Trading LLC wird von der Securities and Commodities Authority (SCA) reguliert und ist unter der Lizenznummer 20200000176 zugelassen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.capital.com

Diese Pressemitteilung ist nur zur Verwendung durch die Medien bestimmt. Sie ist nicht für Privatanleger bestimmt und enthält keine persönlichen Ratschläge oder Empfehlungen.

Zugehöriges Bild: Tarik Chebib, CEO, Naher Osten, Capital.com

QUELLE: Capital.com

