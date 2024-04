Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Lage im Iran

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Lage im Iran:

"Nach dem israelischen Angriff bekommt die Regierung es nun mit Kritik und Unmut in der Bevölkerung zu tun. Millionen Iraner lehnen die außenpolitischen Abenteuer ihres Landes ab und fordern, mehr Geld für das eigene Land auszugeben als für die Hamas in Gaza oder die Huthis im Jemen. Zwei von drei Iranern leben in Armut - und das in einem Staat mit riesigen Vorräten an Öl und Gas. Der israelische Luftangriff in Damaskus führt den Iranern jetzt vor Augen, dass ihr Staat trotz all der Millionen für das Auslandsengagement nicht einmal hohe Generäle in einem befreundeten Land wie Syrien schützen kann."/DP/jha