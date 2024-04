Taiwanische Behörde meldet mehr als 900 Verletzte nach Erdbeben

TAIPEH (dpa-AFX) - Bei dem schweren Erdbeben vor der Küste Taiwans mit bislang neun Toten ist die Zahl der Verletzten weiter gestiegen. Nach Angaben der nationalen Feuerwehr-Behörde vom Mittwochabend (Ortszeit) galten 946 Menschen als verletzt. 137 Menschen waren demnach noch in Gebäuden oder Tunneln eingeschlossen. Die Zahl der Toten lag weiter bei neun. Besonders hart traf das Erdbeben die Region um die Stadt Hualien an der taiwanischen Ostküste, wo Gebäude schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden./jon/DP/men