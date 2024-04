Dänemark sperrt Großen Belt wegen defektem Raketenwerfer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kopenhagen (Reuters) - Wegen eines defekten Raketenwerfers auf einem dänischen Kriegsschiff musste am Donnerstag der Flug- und Schiffsverkehr im Großen Belt gesperrt werden.

Die nationale Schifffahrtsbehörde warnte vor herabfallenden Raketentrümmern und rief Schiffe auf, die Gegend nicht zu durchfahren und notfalls zu ankern. Das dänische Militär erklärte, das Problem mit dem Raketenwerfer sei während eines obligatorischen Tests aufgetreten. Der Werfer sei aktiviert worden und habe dann nicht mehr deaktiviert werden können. "Bis die Raketenabschussrampe deaktiviert ist, besteht das Risiko, dass die Rakete abgefeuert wird und noch mehrere Kilometer weit fliegen kann", hieß es in der Erklärung. In der Region war gerade ein Marinemanöver in Gange. Die Meerenge des Großen Belts ist der wichtigste Seezugang zur Ostsee und eine der am meisten befahrenen Schifffahrtsstraßen weltweit.

Die Warnung betraf ein Gebiet etwa vier Kilometer südlich der Großen-Belt-Brücke, die über die Meerenge führt und eine der größten der Welt ist. Die Brücke bleibe für den Verkehr geöffnet, erklärte der Betreiber.

Der Große Belt liegt zwischen den dänischen Inseln Fünen und Seeland. Etwa die Hälfte des Schiffsverkehres zwischen der Ostsee und dem Kattegat - der Verbindung zur Nordsee - geht durch den Großen Belt. Hier verlaufen auch die Fährlinien zwischen Kiel und Oslo beziehungsweise Göteborg.

