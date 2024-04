DAX® - Der laufenden Erholung fehlt es (noch) an Dynamik

Anlegerinnen und Anleger an der Börse sind oftmals Gewohnheitstiere. Und so wurde nach dem Rücksetzer am Dienstag erst mal die klassische „buy the dip“-Strategie ausgepackt. Der Einstieg in fallende Kurse hinein war in den vergangenen Monaten schließlich immer von Erfolg gekrönt. Gilt das auch diesmal wieder? Ausgeschlossen ist es nicht. Was zumindest bislang aber noch zu fehlen scheint, ist die volle Überzeugung der Käufer. Das zeigt sich an der fehlenden Dynamik der gestrigen Erholung. Da hatte die Abwärtsbewegung zuvor deutlich mehr Schwung, was sich vor allem an der Größe der jeweiligen Kerzen im Stundenchart zeigt. Der bietet sich aktuell auch aus anderen Gründen als Orientierungshilfe an. Für etwaige spekulative Short-Investments beim DAX® könnten bei einer Fortsetzung der Erholung nämlich die Fibonacci-Retracements des Abwärtsschubs bei 18.388, 18.422 und 18.457 Punkten eine Einstiegsoption sein. Prozyklische Signale bieten der Rutsch unter das Swing-Hoch des Erholungstrends bei 18.352 Punkten sowie der Bruch der Aufwärtstrendlinie bei heute 18.315 Punkten. Für neues Momentum auf der Oberseite sollten die bisherigen Rekordstände bei 18.567 Punkten überwunden werden.

DAX® (1 Hour)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

