EQS-News: Epanko-Projekt im Drohnenvideo

4. April 2024

Epanko-Projekt im Drohnenvideo

Epanko nach 127%iger Steigerung der Mineralressourcen auf 290,8 Mio. Tonnen mit 7,2% TGC das größte entwicklungsfähige Graphitprojekt in Afrika

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQB: ECGFF) freut sich, ein Drohnenvideo der jüngsten Mineralressourcenschätzung (MRE) für sein Graphitprojekt Epanko (Epanko oder das Projekt) in Tansania zu präsentieren.

Der Flug über das Gelände hebt eine einzelne zusammenhängende Graphiteinheit mit einer Länge von 5,5 km und einer Mächtigkeit von bis zu 210 m hervor, welche das Potenzial für langfristig niedrige Abraumverhältnisse bietet. Die gesamte Graphitmineralisierung wird in dem neuen Gebiet der Sonderbergbaulizenz (SML) enthalten sein, die voraussichtlich in den kommenden 1–2 Monaten erteilt wird.

Hervorragende Grabungsergebnisse, die über dem Mount Grafit „Peak“ gefunden wurden, zeigen das hochgradige Potenzial entlang der Streichlänge, dabei unter anderen folgende Grabungsproben: MHT26 43 m mit 20,8 % TGC ab 0 m und MHT24 33 m mit 19,7 % TGC ab 30m, das in der Streichlänge und neigungsabwärts offen bleibt.

Der Peak befindet sich auf einer Höhe von 1400 mRL, was 450 m über dem geplanten Anlagenstandort liegt, was einen bergab führenden Transport von der Mine zur geplanten Verarbeitungsanlage ermöglicht.

The flyover also highlights the very favourable natural topography that will enable mine, process plant and tailings storage facility (TSF) expansions well beyond the existing mining schedule.

Das Video verdeutlicht auch die sehr günstige natürliche Topografie, die eine Erweiterung der Mine, der Aufbereitungsanlage und der Abraumlagerungsanlage (TSF) weit über den bestehenden Abbauplan hinaus ermöglichen wird.

Das Drohnenvideo hier ansehen: https://youtu.be/G4iKtBJUGVk

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung vom 11. März 2024 mit dem Titel „Steigerung der Mineralressource von Epanko um 127 %“.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn David Drabble, einer kompetenten Person, die ein Angestellter von EcoGraf Limited und ein Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#307348) ist, zusammengestellt wurden, und spiegeln diese korrekt wider. David Drabble verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier untersucht werden, sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der entsprechenden Marktbekanntmachung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von David Williams und David Drabble zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. David Williams ist ein Vollzeitangestellter von ERM und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#4176) (RPGeo). David Drabble ist ein Vollzeitangestellter von EcoGraf Ltd. und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#307348). David Williams und David Drabble verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die sie ausüben, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. David Williams und David Drabble stimmen der Veröffentlichung der Informationen in diesem Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu. David Drabble übernimmt die Verantwortung für Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Abschnitten 1 und 2 der JORC-Tabelle 1, während David Williams die Verantwortung für Angelegenheiten im Zusammenhang mit Abschnitt 3 der JORC-Tabelle 1 übernimmt.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

