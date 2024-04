GNW-Adhoc: Barcelona Bridal Fashion Week 2024 kleidet Barcelona und die Welt in Mode

^BARCELONA, Spanien, April 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Barcelona Bridal

Fashion Week (BBFW) 2024 wird mit 37 großen Marken auf dem Laufsteg und über 400 teilnehmenden Firmen eine der bisher herausragendsten Veranstaltungen der Serie werden. Die Veranstaltung, die von der Fira de Barcelona mit Unterstützung des katalanischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit organisiert wird, hat sich zu einem wichtigen Treffpunkt für Designer und Fachleute aus der Welt der Brautmode entwickelt. Mit einem Anstieg der Anzahl der Marken um 14 % und einem Rekordwert von 80 % Internationalität mit Firmen aus mehr als 35 Ländern verspricht die BBFW 2024 vom 17. bis 21. April ein Schaufenster der Exzellenz und Kreativität in der Brautmode zu werden. Der Direktor der BBFW, Albasarí Caro, unterstreicht die Bedeutung der diesjährigen Veranstaltung, die ?die renommiertesten Designer der Branche zusammenbringt und Barcelona mehr denn je zum weltweiten Epizentrum für Geschäfte und Trends in der Branche macht." Außerdem wird der weltberühmte Haute Couture- und Konfektionsdesigner Giambattista Valli mit der Präsentation seiner dritten ?Love Collection" 2025 der Star der Barcelona Bridal Night sein, die gleichzeitig die erste reine Brautmodenschau in der Geschichte des Unternehmens sein wird. Die Show zeigt auch Couture-Marken wie Zuhair Murad, Elie Saab, Stephane Rolland oder Viktor&Rolf sowie andere etablierte internationale Designer wie Jenny Packham, Tony Ward oder Ines Di Santo, die in der diesjährigen Veranstaltung zum ersten Mal von Georges Hobeika begleitet werden. Die Veranstaltung öffnet ihre Tore für die Stadt mit der Kunstinstallation ?Barcelona Goes Bridal!", die den Zyklus der Brautmodenbranche repräsentiert und Kleider von lokalen Marken vorstellt. Die BBFW 2024 wird sich nicht nur auf Mode und Trends konzentrieren, sondern auch auf das Geschäft, mit einem ehrgeizigen Plan, wichtige internationale Einkäufer anzuziehen. Mehr als 80 Länder werden vertreten sein, mit einer großen Präsenz von Schlüsselmärkten wie Europa, USA, Japan, Südkorea und Lateinamerika. Die Verleihung der Barcelona Bridal & Fashion Awards rundet die Veranstaltung ab und würdigt das Talent und die Kreativität der Designer sowie ihr Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und Inklusivität in ihren Kollektionen. Die Barcelona Bridal Fashion Week 2024 verspricht ein Fest der Exzellenz in der Brautmode zu werden, das sich auf Internationalität, Kreativität und Geschäftsmöglichkeiten konzentriert. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Salvador Bilurbina E-Mail: sbilurbina@firabarcelona.com Telefon: +34628162674 °