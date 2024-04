Goldpreis weiter auf Rekordhoch nach 2.300 Dollar – Jerome Powell und NFPs im Fokus

Der Goldpreis befindet sich auch in der zweiten Wochenhälfte weiter auf Rekordkurs. Anleger könnten nun Niveaus von über 2.300 Dollar ins Auge fassen. Übergeordnet bleibt die Aussicht auf langfristig sinkende Kapitalmarktzinsen dies- und jenseits des Atlantiks das Zünglein an der Waage. Geldpolitische Impulse lieferte der US-Notenbank-Chef Jerome Powell am gestrigen Mittwoch.

Fed-Chef signalisiert Vorsicht in Bezug auf eine mögliche Zinswende

Wenn es nach Fed-Chef Jerome Powell geht, wolle sich die US-Notenbank nach wie vor vorsichtig auf dem Weg zu einer Zinswende vorfühlen. So würden die Entscheidungen weiterhin von Sitzung zu Sitzung und abhängig von den Daten getroffen werden, hieß es am Mittwochabend laut Redetext bei einer Veranstaltung an der Universität Standford.

