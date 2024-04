Ölpreise legen weiter zu - Brent-Preis knapp unter 90 US-Dollar

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag nach jüngsten Aussagen des Ölverbunds Opec+ zur Förderpolitik an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Am Morgen legten die Notierungen aber nur noch leicht zu und hielten sich knapp unter dem Fünf-Monats-Hoch, das sie am Mittwoch erreicht hatten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 89,59 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 20 Cent auf 85,63 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben Aussagen des Ölverbunds Opec+, in dem Mitglieder des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten organisiert sind, die Notierungen in der Nähe ihrer mehrmonatigen Höchststände gehalten. Am Mittwoch waren die Preise für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee und von US-Öl jeweils auf die höchsten Stände seit Ende Oktober gestiegen.

Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten hatten am Mittwoch bei einem Treffen keine Änderungen an ihrer Förderpolitik vorgenommen. Das wird dazu beitragen, die globalen Märkte in den nächsten Monaten angespannt zu halten. Allerdings wird auch darauf verwiesen, dass die Einhaltung der vereinbarten Fördermengen weiter ein Problem sei. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, förderte der Irak zuletzt mehr Öl als im März vereinbart. Auch die russischen Rohölexporte stiegen demnach zuletzt./jkr/lfi/zb