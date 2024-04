Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Stoiber/Merkel

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Schäuble/Stoiber/Merkel:

"Die jüngste Enthüllung lehrt: In den oberen Etagen der Macht weht ein eiskalter Wind - auch und gerade in christlichen Schwester-Parteien. Während politische Analysten sich ausgeklügelten Strategien und Optionen hingeben, sind es oft platte Sympathien und Antipathien, welche die Entwicklung in die eine oder andere Richtung lenken."/DP/jha