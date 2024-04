Betreiber von Elektrofahrzeug-Ladestationen ZES und electrip schließen sich dem globalen Intercharge-Roaming-Netzwerk von Hubject an

EQS-Media / 05.04.2024 / 09:40 CET/CEST



ZES und electrip, die Joint Ventures von Zorlu Enerji und WrenHouse, die unter Electrip Global Ltd. gegründet wurden, und Hubject, der weltweit größte Anbieter von Ladenetzwerken, haben eine Partnerschaft zur Verbesserung von E-Roaming-Lösungen unterzeichnet.

Amsterdam - ZES, einer der führenden Betreiber von Ladestationen (CPO) in der Türkei, und electrip, der neue CPO auf dem europäischen Markt, haben eine Geschäftspartnerschaft mit Hubject, dem weltweit größten Anbieter von Ladenetzwerken für Elektrofahrzeuge, angekündigt. Die EV-Roaming-Partnerschaftsvereinbarung wurde am 21. März, Donnerstag, von İ. Sinan Ak, CEO von Electrip Global Ltd, und Christian Hahn, CEO von Hubject, unterzeichnet wurde, ermöglicht die Kompatibilität von rund 4.000 ZES-Stationen in der Türkei und Electrip-Stationen in Italien, Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Montenegro und Polen mit Hunderten von E-Mobilitätsdienstleistern in ganz Europa und bietet den Fahrern von Elektrofahrzeugen ein nahtloses Ladeerlebnis.

İ. Sinan Ak, CEO von Electrip Global Ltd, kommentierte die Partnerschaft: "Wir haben ZES 2018 auf den Markt gebracht, um Besitzer von Elektrofahrzeugen in der Türkei mit unseren inner- und zwischenstädtischen Ladestationen zu unterstützen, und haben kürzlich "electrip" in Europa eingeführt, um die Revolution der Elektrofahrzeuge zu beschleunigen. Als hochmoderne Marken sind wir froh, diese wertvolle Partnerschaft mit Hubject zu unterzeichnen. Diese Zusammenarbeit wird uns dabei helfen, Elektrofahrzeuge in der gesamten Türkei und in den europäischen Ländern besser zugänglich und nutzbar zu machen. Dies ist ein wesentlicher Teil unseres Gesamtplans zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen und zum Schutz unseres Planeten durch unseren Beitrag zum Ausbau des Ökosystems der Elektromobilität."

Hubject-CEO Christian Hahn fügte hinzu: "Wir freuen uns, ZES und electrip im inter-charge CPO-Netzwerk begrüßen zu dürfen. Diese Partnerschaft wird ihnen helfen, ihre Infrastruktur in den Ländern, in denen sie tätig sind, zu stärken. Das bedeutet, dass Tausende von Elektroautofahrern in der Lage sein werden, Ladestationen von ZES und electrip und andere, die Teil des E-Roaming-Netzwerks von Hubject sind, leicht zu finden und zu nutzen, was wiederum ein großer Schritt in die richtige Richtung ist, um Fahrer zum Umstieg auf Elektroautos zu ermutigen."

Über EV-Roaming

EV-Roaming bietet ein flexibles Ladeerlebnis innerhalb eines Netzes von Ladestationsbetreibern und ermöglicht es den Fahrern von Elektrofahrzeugen, ihre Fahrzeuge mit jeder RFID-Karte oder App in jedem Netz aufzuladen. Die Technologie, die mit der Roaming-Option von Mobiltelefonen vergleichbar ist, kann grenzüberschreitend und international genutzt werden. Elektroautofahrer können die Ladestationen aller Betreiber nutzen, unabhängig davon, ob sie ein Abonnement bei diesem Betreiber haben oder nicht, ob sie sich in ihrem Heimatnetz befinden oder eines im Ausland nutzen.

Über ZES

ZES wurde 2018 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Fahren mit Elektroautos in der Türkei zu erleichtern und die Elektroauto-Revolution durch seine Schnellladestationen zu beschleunigen, die an städtischen und überregionalen Straßen aufgestellt werden. ZES bietet nicht nur schnelle Ladelösungen an öffentlichen Punkten, sondern installiert auch Ladestationen in gemeinschaftlich genutzten Bereichen und an Arbeitsplätzen, um den Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden. Mit einem schnellen Ausbau der Ladestationen im ganzen Land setzt sich ZES dafür ein, dass Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der gesamten Türkei zugänglich und einsatzbereit sind.

Weitere Informationen finden Sie unter https://zes.net/en/about-us

Über electrip

electrip ist ein neuer Akteur auf dem europäischen Markt, der sich im Betrieb von Ladestationen profilieren will. Basierend auf der Erfahrung und dem Know-how seiner Anteilseigner möchte electrip einen Beitrag zu einer besseren Welt im Einklang mit den Sustainable Development Goals (SDG) leisten. Beginnend mit 7 Ländern in Europa, nämlich Italien, Frankreich, Polen, Griechenland, Bulgarien, Montenegro und Kroatien, wird electrip bald in vielen Ländern weltweit vertreten sein. electrip widmet sich der Entwicklung innovativer Lösungen, um die Bedürfnisse der Gegenwart zu erfüllen und die Zukunft zu gestalten, indem es seine Servicelösungen kontinuierlich erweitert und seinen kundenzentrierten Ansatz verfeinert.

Weitere Informationen finden Sie unter https://electripglobal.com/

electrip und ZES haben sich zum Ziel gesetzt, den Besitzern von Elektrofahrzeugen die Fahrt zu erleichtern und die Revolution der Elektrofahrzeuge durch die Einrichtung von Ladestationen in der Stadt und auf Überlandstraßen zu beschleunigen. Neben den öffentlichen Ladestationen bietet das Unternehmen auch Ladestationen in Gebäudekomplexen und an Arbeitsplätzen an, die auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind.

Über Hubject

Hubject vereinfacht das Laden von Elektrofahrzeugen. Über seine E-Roaming-Plattform Intercharge verbindet der eMobility-Spezialist Charge Point Operators (CPOs) und eMobility Service Providers (EMPs), um einen standardisierten und netzunabhängigen Zugang zur Ladeinfrastruktur zu ermöglichen. Hubject hat das weltweit größte anbieterübergreifende Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge aufgebaut, indem es CPO-Netzwerke mit über 600.000 angeschlossenen Ladepunkten und mehr als 2.000 B2B-Partnern in 60 Ländern und auf vier Kontinenten miteinander verbindet. Darüber hinaus ist Hubject ein vertrauenswürdiger Beratungspartner im Mobilitätsmarkt, der Automobilhersteller, Ladeanbieter und andere EV-bezogene Unternehmen berät, die eMobility-Services einführen oder Plug & Charge nach ISO15118-2 und ISO15118-20 implementieren möchten. Im Wesentlichen fördert Hubject die eMobilität und deren Weiterentwicklung weltweit. Hubject wurde 2012 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der BMW Group, Bosch, EnBW, Enel X Way, E.ON, Mercedes-Benz, Siemens und der Volkswagen Gruppe. Der Hauptsitz von Hubject ist in Berlin, Niederlassungen gibt es in Los Angeles und Shanghai.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hubject.com/

Kontakte

Electrip Global

Neslihan Seçen

neslihan.secen@electripglobal.com

Stuart Barnes

Hubject Marketing

stuart.barnes@hubject.com

