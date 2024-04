DAX® - Ein zweites Korrekturtief bahnt sich an

Der gestrige Handelstag verlief für den DAX® zunächst eher unspektakulär. Das sich bietende Erholungspotenzial nach dem Rückgang am Dienstag wurde bis zum 50 %-Fibonacci-Retracement dieser Abwärtsbewegung ausgeschöpft. Dort prallte der Index im Tagesverlauf aber gleich zweimal ab, um den Handel am späten Nachmittag mit einem moderaten Plus von 0,2 % zu beenden. Nachbörslich kamen die Aktienmärkte nach Sorgen vor kurzfristig ausbleibenden Zinssenkungen sowie einer Eskalation des Nahostkonflikts aber kräftiger unter Druck. Dadurch dürften die Schwankungen bei den deutschen Standardwerten zum Wochenschluss wieder zunehmen, zumal am Nachmittag der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht ansteht. Nach den schwachen Vorgaben droht dem DAX® heute womöglich schon zur Eröffnung der Bruch der Aufwärtstrendlinie im Stundenchart sowie ein Unterschreiten des Tiefs vom Dienstag bei 18.276 Punkten. Um eine anschließende Ausweitung der Korrektur zu verhindern, sollte genau diese Marke danach schnellstmöglich zurückerobert werden. Gelingt das nicht, wird ein Test der ersten Unterstützungszone zwischen 17.900 und 18.039 Punkten zunehmend wahrscheinlicher.

DAX® (1 Hour)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.