Deutsche Anleihen geben vor US-Arbeitsmarktdaten etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen sind am Freitag leicht gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,17 Prozent auf 132,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,34 Prozent.

Die Anleger warten auf wichtige Konjunkturdaten aus den USA. Am Nachmittag steht der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung auf dem Programm, der am Markt stark beachtet wird.

Es wird mit einem weiter robusten Stellenzuwachs in der US-Wirtschaft von mehr als 200 000 Jobs gerechnet. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein starker Arbeitsmarkt sorgt für steigende Löhne und hat damit Einfluss auf die allgemeine Preisentwicklung.

Am Vorabend hatten sich Fed-Mitglieder besorgt über die Inflationsentwicklung gezeigt. Anleiheexperten der Dekabank verwiesen auf Aussagen des derzeit nicht stimmberechtigten Mitglieds Neel Kashkari. Dieser könnte sich vorstellen, in diesem Jahr auf Zinssenkungen zu verzichten, wenn die Inflation nicht weiter zurückgeht und das Wachstum robust bleibt, hieß es in einer Einschätzung der Dekabank./jkr/stw