Insider - Tesla kippt Pläne für Billig-Auto - Aktie sackt ab

(Reuters) - Der US-Autobauer Tesla hat Insidern zufolge sein Vorhaben abgesagt, ein preisgünstiges Elektro-Auto für den Massenmarkt zu bauen. Zwei mit den Plänen vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, sie hätten von der Entscheidung in einem Meeting erfahren, an dem zahlreiche Mitarbeiter teilgenommen hätten. Einer der beiden Insider sagte, das Treffen habe bereits Ende Februar stattgefunden. Die Anweisung von Tesla-Chef Elon Musk laute nun, ganz auf Robotaxis zu setzen.

Tesla reagierte zunächst nicht auf die Anfrage nach einer Stellungnahme. Die Aktien des Konzerns fielen nach der Reuters-Meldung am Freitag zunächst um mehr als fünf Prozent.

Musk hat über Jahre immer wieder erklärt, Tesla wolle erschwingliche Elektroautos für die breite Masse bauen. Sein erster "Masterplan" aus dem Jahr 2006 sah vor, zunächst Luxusmodelle zu produzieren und dann mit den Gewinnen ein "preiswertes Familienauto" zu finanzieren. Das derzeit günstigste Tesla-Modell, die Limousine Model 3, kostet in den USA etwa 39.000 Dollar. Das günstige Modell, das manchmal als Model 2 bezeichnet wurde, sollte bei etwa 25.000 Dollar beginnen. Erst im Januar hatte Musk gesagt, Tesla wolle die Produktion des erschwinglichen Modells in Texas in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 aufnehmen.

