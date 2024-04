Nutzung von Deutsche-Welle-Angebot in Russisch stabil - trotz Blockade

BERLIN (dpa-AFX) - Die Nutzung des russischsprachigen Angebots der Deutschen Welle (DW) bleibt trotz bereits längerer Blockade stabil. "Es gibt immer noch eine erhebliche Nutzung", sagte die Programmdirektorin des deutschen Auslandssenders, Nadja Scholz, der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Webseite ist blockiert, aber was frei ist, sind Youtube und Telegram. Da kommen wir noch gut durch." Zudem arbeite man viel mit Zensur-Umgehungssoftware, um die Nutzenden in die Lage zu versetzen, auf Inhalte zuzugreifen. Scholz bejahte die Frage, ob der öffentlich-rechtliche Auslandsrundfunk der Bundesrepublik Deutschland Russinnen und Russen mit dem Programm erreiche.

In Russland kann die Deutsche Welle seit Anfang 2022 nicht arbeiten, weil die Akkreditierungen entzogen wurden. Das Büro in Moskau wurde geschlossen. Man wich auf Riga in Lettland aus.

Nach Angaben der Deutschen Welle verzeichnete DW Russisch 2023 rund zehn Millionen wöchentliche Nutzerkontakte, insbesondere über Videoinhalte. Im Vergleich zu 2022 sei die Zahl stabil geblieben./rin/DP/men