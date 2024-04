Pressestimme: 'Die Glocke' zu Debatte um Selbstzahler-Leistungen

OELDE (dpa-AFX) - "'Die Glocke' zu Debatte um Selbstzahler-Leistungen:

"Der Patient ist als medizinischer Laie auf die Beratung und Aufklärung des behandelnden Arztes angewiesen. Wenn dieser aus wirtschaftlichem Eigeninteresse und nicht aus fachlicher Überzeugung einem Patienten zu einer Igel-Leistung rät, ist das für den Nicht-Mediziner schwer zu durchschauen. Er wird sich in vielen Fällen wohl eher für eine Untersuchung oder Therapie entscheiden als dagegen. Am Ende profitiert dann nur der Arzt, während der Patient nicht nur unnötige Kosten hat, sondern möglicherweise auch einen gesundheitlichen Schaden. Diesem Geschäft in Arztpraxen sollte ein Riegel vorgeschoben werden."/yyzz/DP/he