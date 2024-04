Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Bundeswehr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Bundeswehr:

"Es ist richtig und alternativlos, die Führung der Bundeswehr zu straffen und zwei Kommandozentralen zu einer zu verschmelzen. Allerdings bemängeln Militärexperten, dass die obersten Offiziersränge der Armee weiterhin überbesetzt sind angesichts ihrer geschrumpften Truppenstärke. Eine wirkliche Innovation bedeutet die künftige Eigenständigkeit der Cyberstreitkräfte - die bis jetzt aber weder personell noch technisch besonders imposant ausgestattet sind. Die nun anstehende Reorganisation ist für die deutsche Armee eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, um der eigenen Aufgabe genügen zu können. Ihr mangelt es nicht nur an klaren Strukturen und einer effizienten Führungsebene, sondern vor allem an Waffen, Munition, Personal und einer nachhaltigen Finanzausstattung. Der Marsch in Richtung Kriegstüchtigkeit hat eben erst begonnen."/DP/jha