US-Anleihen geben deutlich nach - Arbeitsmarktdaten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag deutlich schwächer in den Handel gestartet. Starke US-Arbeitsmarktdaten setzten die Kurse im frühen Handel unter Druck. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,51 Prozent auf 109,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,39 Prozent.

Zum Handelsauftakt zeigte der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung eine weiter robuste Entwicklung. Dies dämpfte die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed und sorgte für steigende Renditen.

Im März hatte die US-Wirtschaft deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 303 000 Stellen hinzu, während Analysten nur einen Zuwachs um 214 000 erwartet hatten. Außerdem war die Arbeitslosenquote gesunken und das Lohnwachstum hat sich beschleunigt.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein robuster Arbeitsmarkt kann zu deutlicheren Lohnzuwächsen führen und den allgemeinen Preisanstieg verstärken./jkr/jsl/jha/