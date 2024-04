WDH/Fed-Mitglied Kashkari schockt Anleger: Möglicherweise keine Zinssenkung 2024

(Wiederholung aus technischen Gründen.)

MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - In den USA könnte nach Einschätzung eines Fed-Mitglieds möglicherweise in diesem Jahr keine Zinssenkung nötig sein. Dies gelte für den Fall, dass der Fortschritt bei der Inflationssenkung ins Stocken gerate, sagte der regionale Notenbankpräsident von Minneapolis, Neel Kashkari, am Donnerstag. Die Preisentwicklung im Januar und Februar sei "etwas beunruhigend" gewesen. Er müsse mehr Fortschritte bei der Inflation sehen, um Vertrauen zu haben, dass sich die Entwicklung dem Ziel der US-Notenbank von zwei Prozent nähere. Dann erst könne man mit Zinssenkungen beginnen.

Am ohnehin nervösen US-Aktienmarkt wegen der am Freitag bevorstehenden Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts wirkten die Aussagen wie eine kalte Dusche. Die wichtigsten Indizes, die zuvor im Plus notiert hatten, rutschten deutlich ins Minus. Der Leitindex Dow Jones verlor in zwei Stunden fast 600 Punkte./he/ajx