DIHK beginnt Aktion für Weltoffenheit in der Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) ruft am Montag eine Aktion für Weltoffenheit und Vielfalt in der deutschen Wirtschaft ins Leben. Dabei schneidet der Verband an der rechten Seite seines Logos 27 Prozent ab - dort steht stattdessen der Satz "27 Prozent von uns". Die DIHK will damit ausdrücken, dass die deutsche Wirtschaft auf die 27 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland, die ausländische Wurzeln haben, nicht verzichten will und kann. "Sie sind fester Bestandteil unserer Gesellschaft und unserer Belegschaften, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian am Sonntag.

"Heute tragen mehr als zwölf Millionen Menschen mit Migrationshintergrund zum Wohlstand des Landes bei. Knapp eine Million Menschen davon sind selbstständig tätig. Besonders bei Unternehmensgründungen sticht der Anteil von Menschen mit Einwanderungsgeschichte hervor", stellte Adrian fest. Bei der Aktion sind andere Wirtschaftsverbände und Unternehmen aufgerufen, ihr Logo ebenfalls kürzen. Sie soll mindestens sechs Wochen dauern./brd/DP/mis