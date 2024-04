Produktionsanstieg in Deutschland treibt Europas Börsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der überraschend starke Produktionsanstieg in Deutschland hat zum Wochenauftakt für frischen Schwung an Europas Börsen gesorgt.

Der Dax rückte am Montag um 0,8 Prozent auf bis zu 18.325 Punkte vor. Der EuroStoxx50 zog ähnlich stark auf bis zu 5050 Zähler an. Nach dem kräftigsten Produktionsanstieg seit mehr als einem Jahr hofften Anleger, dass Europas größte Volkswirtschaft die lange als sicher geglaubte Winterrezession womöglich noch vermeiden könne.

Industrie, Bau und Energieversorger in der Bundesrepublik stellten im Februar zusammen 2,1 Prozent mehr her als im Vormonat. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet, nachdem es im Januar bereits einen Anstieg von 1,3 Prozent gegeben hatte. "Das ist vielleicht noch keine Trendwende, könnte aber der Beginn einer solchen sein", sagte LBBW-Experte Jens-Oliver Niklasch.

"So sehr die heutigen Industriedaten Balsam für die deutsche Wirtschaft sind, so ist dies noch nicht der Beginn einer deutlichen Erholung", warnten zugleich die Analysten der ING Bank. Weitere Erleichterungen für die deutsche Industrie seien jedoch von den erwarteten Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB), niedrigeren Gas- und Strompreisen sowie der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft zu erwarten.

WEITER RÄTSELN ÜBER ERSTE ZINSSENKUNG

Die anhaltende Unsicherheit über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung auf beiden Seiten des Atlantiks hielt unterdessen die Kursgewinne in Schach. Nach den zuletzt starken Arbeitsmarktdaten in den USA spekulieren Investoren mittlerweile darauf, dass die EZB ihre erste Zinssenkung vor der US-Notenbank Fed im Juni vornehmen könnte. Mit Spannung warteten Anleger daher auf die US-Inflationsdaten an diesem Mittwoch sowie auf die EZB-Sitzung am Donnerstag.

Im Vorfeld zogen in den USA die Renditen auf den höchsten Stand seit November letzten Jahres an. US-Treasuries mit zehnjähriger Laufzeit rentierten im frühen New Yorker Handel mit 4,46 Prozent. Der Beschäftigungsbericht vom Freitag habe kaum Anhaltspunkte dafür geboten, dass Fed-Chef Jerome Powell dringend mit Zinssenkungen beginnen sollte, konstatierten die Analysten von BMO Capital Markets. Vor diesem Hintergrund legten die US-Futures vorbörslich nur leicht zu.

TUI KEHRT AN DIE BÖRSE IN FRANKFURT ZURÜCK

Bei den Einzelwerten stand unterdessen TUI im Rampenlicht. Rund zehn Jahre nach dem Wechsel an die Londoner Börse kehrte Europas größter Reisekonzern mit seiner Hauptnotierung nach Deutschland zurück. Die Aktie rückte in Frankfurt zum Handelsstart um 1,4 Prozent auf 7,73 Euro vor. Danach weitete sie ihre Gewinne aus und kletterte um bis zu knapp fünf Prozent auf 7,97 Euro. "Über acht Euro könnte es aus technischer Sicht bei entsprechender Nachfrage schnell in den Bereich von 9,50 bis zehn Euro gehen", kommentierte Jürgen Molnar, Experte vom Broker RoboMarkets. Er zeigte sich allerdings verhalten. "Für die Aktionäre einer Aktie, die vor vier Jahren noch dreistellig war und seitdem durch mehrere Kapitalerhöhungen gehen musste, sicherlich nur ein schwacher Trost."

Gefragt waren auch die Titel des Online-Modehändlers Zalando und des Chemiekonzerns Wacker Chemie, die nach Hochstufungen um rund acht beziehungsweise drei Prozent zulegten. Aus den Depots flogen dagegen die Papiere von Borussia Dortmund, die nach der Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart in der Spitze knapp drei Prozent einbüßten. Mit der Niederlage gerät für den BVB die Qualifikation für die lukrative Champions League wieder stärker in Gefahr.

