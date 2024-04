Deutsche Anleihen starten mit Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,21 Prozent auf 131,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,43 Prozent.

Konjunkturdaten fielen zu Wochenbeginn durchwachsen aus. Während die deutsche Industrie ihre Produktion im Februar spürbar ausweitete, gingen die Exporte im selben Berichtsmonat deutlich zurück. Im Laufe des Vormittags veröffentlicht das Sentix-Institut sein monatliches Konjunkturbarometer.

Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet an diesem Donnerstag über ihre geldpolitische Linie. Es wird zunächst keine Kursänderung erwartet. Allerdings werden mit Spannung Hinweise erwartet, ob demnächst eine erste Zinssenkung erfolgen könnte./bgf/mis