GNW-Adhoc: AACSB gibt Klasse der einflussreichen Führungspersönlichkeiten 2024 bekannt

^TAMPA, Florida, April 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International (http://www.aacsb.edu/) (AACSB) - der weltweit größte Verband für wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung - gibt heute seine Klasse der einflussreichen Führungspersönlichkeiten 2024 (https://www.aacsb.edu/about- us/advocacy/member-spotlight/influential-leaders) bekannt, eine Gruppe von 22 Lehrkräften an AACSB-akkreditierten Wirtschaftshochschulen, die durch ihre Forschung bedeutenden Einfluss nehmen. Im neunten Jahr seines Bestehens hebt das Mitglieder-Spotlight-Programm des AACSB, ?Influential Leaders" (Einflussreiche Führungspersönlichkeiten), den Wert hervor, den Wirtschaftshochschulen für die Wirtschaft und die Gesellschaft haben - sei es durch die Absolventen, die ihre wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung genutzt haben, um die Branchen und Gemeinden, in denen sie tätig sind, zu verbessern, oder durch die Lehrkräfte, die durch ihre Forschung positiv Einfluss nehmen. Alle Lehrkräfte der diesjährigen Klasse stammen von einer der weltweit mehr als 1.000 vom AACSB akkreditierten Wirtschaftshochschulen. Die Preisträger des Jahres 2024 treiben die Forschung in den Bereichen KI, Gesundheitswesen, Nachhaltigkeit, Finanzen, Unternehmertum und weiteren Bereichen voran. Die ausgewählten Führungspersönlichkeiten stehen beispielhaft für die wichtige Rolle der Lehrkräfte an Wirtschaftshochschulen bei der Entwicklung neuer Erkenntnisse, die zeitnahe und relevante Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen bieten. Als wahrliche Changemaker setzen diese Lehrkräfte ihr Fachwissen ein, um das Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu stärken, die Ergebnisse im Gesundheitswesen zu verbessern, digitale Innovationen zu ermöglichen, Randgruppen zu stärken und Investitionspraktiken zu verändern. ?Die einflussreichen Führungspersönlichkeiten des Jahres 2024 zeigen das Potenzial der Forschung an Wirtschaftshochschulen, einige der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit anzugehen", so Lily Bi, President und CEO des AACSB. ?Das Wissen, das sie hervorbringen, wird dazu beitragen, die Welt nachhaltig zu verändern." Die einflussreichen Führungspersönlichkeiten wurde von ihren jeweiligen Hochschulen nominiert, die anhand inspirierender Forschungsbeispiele demonstrierten, wie die Preisträgerinnen und Preisträger bei der Schaffung neuen Wissens führend sind, sich für zeitgemäße Lösungen einsetzen und positive Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft haben. Die Initiative ?Einflussreiche Führungspersönlichkeiten 2024" wird unterstützt von Academic Partnerships (https://www.academicpartnerships.com/). Die einzigartigen Geschichten der Preisträgerinnen und Preisträger finden Sie unter aacsb.edu/influential-leaders (http://www.aacsb.edu/influential-leaders). Über den AACSB AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und ist der weltweit größte Verband im Bereich der Wirtschaftsausbildung. Er verbindet Wirtschaftshochschulen, Unternehmen und lebenslang Lernende, um die nächste Generation großartiger Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit Mitgliedern in über 100 Ländern und Regionen fördert der AACSB die Qualität und den Einfluss von Wirtschaftshochschulen auf der ganzen Welt. Erfahren Sie, wie der AACSB und Wirtschaftshochschulen aus der ganzen Welt Wirtschaftsausbildung neu definieren: aacsb.edu (https://www.aacsb.edu/). Kontakt: Leah (Harms) McBride Public Relations Manager AACSB International MediaRelations@aacsb.edu (mailto:MediaRelations@aacsb.edu) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/132ed6d1- 5e2e-46a6-938f-3a66eb6e935f °