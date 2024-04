Presseschau: 'Südwest Presse' zu Protesten in Ungarn

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Protesten in Ungarn:

Es könnte sich mit dem Auftreten des Ex-Fidesz-Mannes Peter Magyar etwas tun in der so zementierten Machtverteilung in Budapest. Die erneute Demonstration am Wochenende mit Zehntausenden Teilnehmern zeigt, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Menschen zumindest in der Hauptstadt Orbáns Regierung sehr kritisch sieht. Magyar versteht es zudem sehr gut, Brücken auch ins konservative Lager des Landes zu bauen. Der Sieg der Opposition in Polen dürfte seiner Bewegung zumindest Mut machen. Dennoch dürfte es zu früh sein, mit einem baldigen Ende Orbáns zu rechnen. Dafür haben er und seine Parteifreunde den Regierungsapparat zu sehr durchdrungen und sich zu eigen gemacht/yyzz/DP/mis