Pressestimme: 'Junge Welt' zur Kampagne gegen gesetzliche Rente

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zur Kampagne gegen gesetzliche Rente

Ein Gespenst geht um in der Bundesrepublik: Staatsruin durch die gesetzliche Rente. Zur heiligen Hetzjagd auf sie haben sich die FDP, die AfD, die Verbände des Großkapitals und die Redaktionen von ARD und ZDF bis zu Springers Erzeugnissen verbündet. Den Startschuss feuert zumeist Bild ab. Da gab es schon in den 90ern Verträge mit dem Allianz-Konzern, wann und wie das organisierte Madigmachen laufen soll. Jetzt war es wieder so weit. Dumm nur, dass erst am Mittwoch der Frankfurter Rundschau zu entnehmen war: 2022 zahlten Beitragszahler erstmals mehr als eine Milliarde Euro an seit 2017 möglichen freiwilligen Zusatzleistungen in die Rentenkasse ein. Zu Beginn waren es gut 200 Millionen Euro. Der Linke-Rentenexperte Matthias W. Birkwald kommentierte das richtig mit: "Die Menschen vertrauen der Deutschen Rentenversicherung."/yyzz/DP/mis