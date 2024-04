Pressestimme: 'Münchner Merkur' zur Kriminalstatistik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zur Kriminalstatistik:

Gut 40 Prozent der Tatverdächtigen haben keinen deutschen Pass - ein enormer Wert. Selbst wenn man mitdenkt, dass bestimmte Vergehen, wie Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, die Zahl erhöhen, weil sie nur von Ausländern begangen werden können, ergibt sich ein deutliches Bild. Dass mit einer hohen Zuwanderung aus Armuts- und Krisengebieten auch kulturelle Konflikte und Gewalterfahrungen in unser Land kommen, die sich mit warmen Worten alleine nicht auflösen lassen, ist Teil der Realität. Eine Gesellschaft, die nicht nur offen sein, sondern auch stabil bleiben will, muss dem neben wichtiger Integrationsangebote an der richtigen Stelle auch mit Härte begegnen./yyzz/DP/mis