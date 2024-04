Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur aktuellen Kriminalstatistik

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur aktuellen Kriminalstatistik:

Die neue Statistik ist vor allem ein Weckruf an die Politik. An Deutschland hat man lange geschätzt, dass Frauen nachts ohne ungutes Gefühl allein unterwegs sein konnten. Auch wenn vielleicht trotz allem die Gefahr, Opfer eines Verbrechens zu werden, statistisch gering ist, kippt momentan etwas. Wenn sich Menschen unsicher fühlen, geht Vertrauen verloren - in den Staat und seine Institutionen. Die Politik muss alles dafür tun, dass das Gefühl des Unbehagens nicht überhandnimmt./yyzz/DP/mis