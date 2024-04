Dax schließt schwächer - US-Inflation im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Erwartung der US-Inflationsdaten sorgt bereits am Vortag für Unruhe an den Börsen.

Der Dax notierte zum Handelsschluss am Dienstag 1,3 Prozent schwächer bei 18.077,69 Punkten. Der EuroStoxx50 verlor 1,1 Prozent auf 4990,77 Zähler. Auch die wichtigsten Indizes an der Wall Street gaben ihre ursprünglichen Gewinne wieder ab und lagen zwischen 0,2 und 0,4 Prozent im Minus.

Aus dem am Mittwoch anstehenden US-Inflationsbericht für März erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter versuchen, mit geldpolitischer Straffung die hohe Teuerungsrate einzudämmen. "Die Themen, die die Investoren umtreiben, sind nach wie vor die gleichen wie vergangene Woche: Die wachsende Angst, dass die Inflation deutlich langsamer als erwartet sinkt, und die daraus folgenden zunehmenden Zweifel an Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr", sagte Jim Reid, Stratege der Deutschen Bank.

Angesichts robuster Wirtschaftsdaten haben Anleger ihre Erwartungen bereits zurückgeschraubt. An den Terminmärkten wird die Wahrscheinlichkeit für eine erste geldpolitische Lockerung der Fed im Juni und Juli derzeit auf rund 55 und 75 Prozent geschätzt. Noch vor einigen Wochen galten sie als mehr oder weniger ausgemacht. Fallende Zinsen bei späteren Fed-Sitzungen sehen die Investoren allerdings nach wie vor als sehr wahrscheinlich. Bei der Europäischen Zentralbank (EZB), deren nächste Sitzung für Donnerstag geplant ist, gehen die Investoren von einer Zinswende im Juni aus.

CHINA-AUSSICHTEN TREIBEN INDUSTRIEMETALLE

Unterdessen trieb die Aussicht auf einen weltweiten Aufschwung im verarbeitenden Gewerbe die Preise für Industriemetalle an. Der Kupferpreis in Shanghai kletterte auf einen Rekordwert; der Kupferkontrakt in London verharrte in der Nähe seines höchsten Stands seit 14 Monaten. Auch Zink und Zinn erreichten in Fernost den höchsten Stand seit mehreren Monaten. Aluminium wurde knapp unter dem Zweijahreshoch vom Montag gehandelt.

"Es ist eine ziemliche China-Wette", sagte Vishnu Varathan, Experte von der Mizuho Bank in Singapur. Chinas verarbeitendes Gewerbe expandierte im März zum ersten Mal seit sechs Monaten. Selbst Eisenerz, das durch Chinas Immobilienabschwung unter Druck steht, stabilisierte sich. Die wirtschaftlichen Erwartungen hätten sich nach der Ankündigung politischer Maßnahmen zur Kontrolle des Rohstahlhandels und zum Austausch alter Haushaltsgeräte gegen neue in einigen Regionen etwas verbessert, sagten die Analysten von Huatai Futures. China will die Rohstahlproduktion in diesem Jahr kontinuierlich steuern.

MINEN-BETREIBER GEFRAGT - GOLD WEITER AUF REKORDKURS

Angesichts der steigenden Metallpreise griffen Anleger bei Minenbetreibern zu. Rio Tinto-Aktien zogen in London um 1,3 Prozent an. Unterdessen setzte der Goldpreis seine Jagd nach neuen Höchstständen fort. Das Edelmetall verteuerte sich um bis zu 1,1 Prozent auf 2365,09 Dollar je Feinunze und knüpfte damit an seine jüngste Rekordserie an.

Bei den Einzelwerten zogen in London zudem BP-Aktien um 1,3 Prozent an. Der Ölmulti erfreute Anleger mit einer in Aussicht gestellten höheren Fördermenge bei Öl und Gas im ersten Quartal. Auch die Produktion von emissionsarmer Energie werde im Vergleich zum Vorquartal zunehmen.

Nach der jüngsten Rekordjagd brachen dagegen Rheinmetall-Aktien um 6,9 Prozent ein. Zunächst kletterten die Titel des Rüstungskonzerns noch auf ein frisches Rekordhoch von 571,80 Euro, bevor Anleger Kasse machten. Nach der Rally angesichts der weltweit steigenden Militärausgaben habe es eine Welle von Gewinnmitnahmen gegeben, konstatierte ein Händler.

