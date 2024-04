Bitcoin verliert 4,5% 📉 Microstrategy Aktie verteidigt $1400 Niveau

Die Kryptow√§hrungen verlieren heute an den Finanzm√§rkten, wobei Bitcoin um 4,5 % inmitten von Bedenken √ľber die Politik der US-Notenbank f√§llt, bei der eine Zinssenkung auf der September-Sitzung gegen√ľber der Sitzung im Juni vor wenigen Wochen vollst√§ndig eingepreist ist.

Der Anstieg der Renditen und des US-Dollars hat die Bitcoin-Stimmung belastet, ebenso wie die recht gemischte Wall Street im Hinblick auf das zweite Quartal und die Gewinnsaison. Auf jeden Fall sehen wir einen gewissen Druck auf Risikoanlagen, aber es ist noch zu fr√ľh, um zu sagen, dass wir eine tiefere Korrektur erleben werden. Bitcoin ist es nicht gelungen, sich √ľber der 70.000 $-Marke zu halten, was die technische Situation f√ľr die Bullen komplizierter macht, die 175 Mio. $ an Liquidationen verzeichneten.

Auch die Aktien von Microstrategy (MSTR.US), bekannt als Bitcoin-Holding, verlieren...





