DAX® - Osterkonsolidierung verdaut

Mit zwei markanten roten Tageskerzen brachte die Osterwoche beim DAX® die erste nennenswerte Verschnaufpause seit der Konsolidierung von Dezember/Januar. Von diesem Luftholen zeigten sich die deutschen Standardwerte gestern allerdings schon wieder gut erholt. Dennoch möchten wir etwas weiter ausholen. In das Osterwochenende verabschiedete sich das Aktienbarometer mit einem RSI von 87. Für den Oszillator, welcher überkaufte bzw. überverkaufte Phasen signalisiert, war das der höchste Wert in diesem Jahrtausend! Letztmalig noch überhitzter war der RSI im Dezember 1999. Gleichzeitig erreichte der VDAX®-new mit rund 11,5 historisch niedrige Werte. Beide Indikationen sollten Anlegerinnen und Anleger aber nicht als „hartes Ausstiegssignal“, sondern eher als Anstoß für ein noch konsequenteres Risikomanagement als sonst verstehen. In diesem Zusammenhang hat sich beim DAX® in der letzten Woche ein erster wichtiger Auffangbereich etabliert. So bildet das Wochentief (18.088 Punkte) zusammen mit einem Fibonacci-Level (18.068 Punkte) sowie einem alten Allzeithoch bei 18.039 Punkten eine markante Haltezone. Erst unterhalb dieser Bastion würde das Aktienbarometer ernsthaften Schaden nehmen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.