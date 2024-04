EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24 der MOBOTIX AG

EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognoseänderung

MOBOTIX AG: Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24 der MOBOTIX AG



09.04.2024 / 19:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Langmeil, April 2024 - MOBOTIX treibt seine strategische Neuausrichtung weiter konsequent voran. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei nach wie vor auf dem Erwerb marktspezifischer Zertifizierungen – stets mit klarem Fokus auf Qualität und Cybersicherheit. Mit dem Ziel, sich weiter als Anbieter professioneller Video-Sicherheitslösungen zu etablieren und damit Umsatz und Gewinn nachhaltig zu steigern, entwickelt das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit seinen Technologiepartnern maßgeschneiderte Lösungen für Branchen wie das Gesundheitswesen, Industrie und kritische Infrastrukturen.

Im Frühjahr 2024 wird die Markteinführung der neuen Kameralinie „MOBOTIX ONE" erfolgen. Diese innovative IoT-Kameraplattform setzt neue Maßstäbe für Business-Intelligence- und Automatisierungs-Anwendungen. Durch die konsequente Weiterentwicklung der MOBOTIX Thermaltechnologie eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten und Umsatzpotenziale in der Prozessoptimierung, bei der Schadensprävention und in Video-Sicherheitsszenarien, deren Potenzial die Standard-Überwachungsanwendungen übertrifft.

Die Übernahme von VAXTOR Technologies im Jahr 2022 spielt bei der strategischen Entwicklung der MOBOTIX Gruppe eine zentrale Rolle. VAXTOR hat sich durch seine Expertise in der Nutzung künstlicher Intelligenz z. B. in Sicherheitskameras und Smart–phones in den Bereichen Videoüberwachung, Smart City und Mobilität eine Marktführerschaft erworben. MOBOTIX plant verstärkte Investitionen in die Vertriebsorganisation der VAXTOR Gruppe. Der Software-Monetarisierung wurde höhere Priorität gegenüber anderen geplanten betrieblichen Investitionen eingeräumt.

Die Entwicklungs- und Vertriebsstrategie der MOBOTIX AG fokussiert klar auf diejenigen Vertikalmärkte, die dem Unternehmen mit seinem Produktportfolio hochprofitable Umsatzpotenziale eröffnen.

Die MOBOTIX Gruppe strebt für das Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz zwischen EUR 54,0 Mio. und EUR 56,0 Mio. an. Das geplante EBIT wird sich in einer Spanne zwischen EUR 0,3 Mio. bis EUR 1,0 Mio. bewegen. Investitionen in die Optimierung der Kundenkommunikation wie z. B. vereinfachte Planungs- und Bestelltools sind geplant.

Der MOBOTIX Vorstand bestätigt überdies Investitionen in die Weiterentwicklung der Produkttechnologie und des Kundenservice sowie den anhaltenden Fokus auf Vertikalmärkte.

Eine aktualisierte mittelfristige Planung mit detaillierten Informationen zu Geschäfts-, Umsatz- und Ergebnisbeitragsstrategien für die nächsten Jahre wird vor der Hauptversammlung am 10. Mai 2024 vorgelegt.

Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com

Ende der Insiderinformation

09.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: MOBOTIX AG Kaiserstraße 67722 Langmeil Deutschland Telefon: +49 (0)6302-9816-0 Fax: +49 (0)6302-9816-190 E-Mail: ir@mobotix.com Internet: www.mobotix.com ISIN: DE0005218309 WKN: 521830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1876861

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1876861 09.04.2024 CET/CEST