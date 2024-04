Ethereum Kurs steigt auf Monatshoch – US-Inflation und Bitcoin-Halving im Fokus

Der nach Marktgröße zweitwichtigste Kryptowert Ether (Ether (USD)) notiert nach seinem Höhenflug vom Vortag am Dienstag wieder bei rund 3.600 Dollar. Am Montag war der Kurs mit 3.700 Dollar zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Mitte März geklettert.

Neben geldpolitischen Entwicklungen dürften Anleger weiterhin der Zulassung eines Ether-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten entgegenfiebern.

Anleger behalten Bitcoin-Halving weiter im Blick – Auswirkungen auch auf Ether und Co denkbar

Auch das sogenannte Bitcoin-Halving dürfte verstärkt einen Einfluss auf Werte aus den zweiten und dritten Reihen haben. In rund zwei Wochen kommt es im Bitcoin-Ökosystem zu einer Art „künstlichen Angebotsverknappung“. Aktuell werden rund 900 BTC-Einheiten täglich neu „produziert“, – nach dem „Halving“ lediglich die Hälfte.

Wenige Tage vor dem Event könnten sich auch noch die letzten Spekulanten positionieren und somit das Momentum möglicherweise forcieren.

