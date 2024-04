Finanzlücke: Autobahngesellschaft schiebt Ausschreibungen

BERLIN (dpa-AFX) - Eine milliardenschwere mittelfristige Finanzlücke bei der bundeseigenen Autobahngesellschaft hat Konsequenzen. Ein Sprecher der Autobahn GmbH sagte am Dienstag, die Gesellschaft habe Ausschreibungen geschoben. "Angesichts der knapper werdenden mittelfristigen Haushaltslage priorisieren wir derzeit intern unsere Projekte." Projekte, die sich bereits im Bau befinden, würden unverändert fortgeführt. Bei allen anderen Projekten würden die Planungen bis zur vollständigen Klärung der Finanzierung weitergeführt, um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden.

Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie verwies darauf, dass es sich nicht um Einzelfälle oder um regionale Phänomene handele. Die Fälle seien bundesweit festzustellen, sagte Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller dem "Handelsblatt". Der Branchenverband warf der Bundespolitik Versagen bei der Verkehrsinvestitionsplanung vor. Laut Bauverband fehlt in den nächsten Jahren rund eine Milliarde Euro jährlich, um die geplanten Projekte umzusetzen.

Die Sanierung der Brücken und die Modernisierung des Autobahnnetzes in Deutschland wird in den kommenden Jahren deutlich teurer als bisher gedacht. Die Autobahn GmbH habe einen großen zusätzlichen Finanzierungsbedarf von rund 5,5 Milliarden Euro für die Jahre 2025 bis 2028, hatte ein Sprecher der Gesellschaft am Montag gesagt./hoe/DP/nas