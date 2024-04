GNW-Adhoc: Twelve Capitals Einordnung früher Prognosen zur Atlantischen Hurrikansaison 2024

^ZÜRICH, Schweiz, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Twelve Capital AG

veröffentlicht heute den Bericht 'Einordnung früher Prognosen zur Atlantischen Hurrikansaison 2024'. Das Klima und die meteorologischen Rahmenbedingungen begünstigen eine hohe Hurrikanaktivität in der Saison 2024. Es gibt unterschiedliche Vorhersagen, wann La Niña eintreten wird und wie die wahrscheinlichen Folgen aussehen könnten. Hurrikane sind Zufallsprozesse und ein Hurrikan einer gewissen Stärke muss ein bewohntes Gebiet treffen, um Schäden anzurichten. In Saisons mit erhöhter Hurrikanaktivität gibt es aufgrund des zufälligen Charakters der Ereignisse keine klare Indikation hinsichtlich der Auswirkungen auf Cat Bonds. https://www.twelvecapital.com/wp- content/uploads/2024/04/202404_Twelve_Capital_Prognose_zur_Hurrikansaison_DE.pdf Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Twelve Capital unter: +41 44 5000 120 info@twelvecapital.com (mailto:info@twelvecapital.com) °