Kreise: Ampel-Vertreter treffen sich Mittwoch zum Koalitionsausschuss

BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP treffen sich an diesem Mittwoch zu einem Koalitionsausschuss. Das Treffen sei eine der regulär geplanten Runden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. Zuvor hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet.

Innerhalb der Ampel-Koalition wird derzeit unter anderem heftig über die von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) vorgeschlagene Kindergrundsicherung diskutiert. Die Verhandlungen über den Haushalt für das kommende Jahr stehen noch an: Hier sollen die Ministerien bis zum 19. April Sparvorschläge erstellen, auf deren Grundlage Finanzminister Christian Lindner (FDP) dann ein Haushaltskonzept erarbeitet./hrz/DP/mis