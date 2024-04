OTS: CERTANIA Holding GmbH / RELIBELL, der Experte für die Zertifizierung von ...

RELIBELL, der Experte für die Zertifizierung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, tritt der CERTANIA-Gruppe bei (FOTO) München (ots) - Relibell ist eine Partnerschaft mit CERTANIA eingegangen, einer wachsenden Gruppe, die sich auf Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen spezialisiert hat. Dieser strategische Schritt ermöglicht es Relibell, einem führenden Anbieter für die Zertifizierung von Anlagen für erneuerbare Energien wie Wind, Photovoltaik (PV), Biogas und Wasserkraft, die geplanten Wachstumsaktivitäten zu beschleunigen. Relibell wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Erfurt, Deutschland. Das Unternehmen hat sich zu einem kompetenten und zuverlässigen Partner für Betreiber, Errichter, Planer und Lieferanten von Anlagen für erneuerbare Energien entwickelt, die vor dem Netzanschluss eine Zertifizierung benötigen. Relibell bietet derzeit Anlagenzertifizierungen und EZA-Konformitätserklärungen an. Der Beitritt zu CERTANIA ist ein bedeutender Meilenstein für Relibell und öffnet die Türen für eine Ausweitung der Konformitätsdienstleistungen für Energieerzeugungsanlagen. Diese Partnerschaft stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Sicherheit, Qualität und die Einhaltung von Vorschriften für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu gewährleisten. Unter der Leitung von Geschäftsführer Tobias Walter behält das Relibell-Managementteam seine Unabhängigkeit und kann gleichzeitig auf die Ressourcen der größeren Gruppe zugreifen, was ein kontinuierliches Wachstum und eine Erweiterung der Dienstleistungen ermöglichen. Tobias Walter über den strategischen Schritt: "Durch die gemeinsame Expertise und die Zusammenarbeit mit anderen CERTANIA-Partnerunternehmen werden wir in der Lage sein, mehr Kunden in diesem schnell wachsenden Marktsegment zu unterstützen. Die Zugehörigkeit zu CERTANIA ermöglicht es uns, weiter in unser Dienstleistungsportfolio und unsere Infrastruktur zu investieren und innovative Wissensmanagement-Tools bereitzustellen." Das Angebot von Relibell an Zertifizierungsdienstleistungen für den Stromsektor, einschließlich Photovoltaik, Wind, Biogas und Wasserkraft, passt perfekt in das Zertifizierungs- und Verifizierungssegment von CERTANIA. Moritz Gruber, CEO und geschäftsführender Gesellschafter von CERTANIA, heißt Relibell herzlich willkommen und lädt auch andere Unternehmer und Inhaber von Unternehmen aus den Bereichen Testen, Prüfen und Inspizieren ein, sich dieser einzigartigen Gruppe anzuschließen: "Wir bieten die Möglichkeit, ihr Unternehmen in eine zukunftssichere Struktur zu bringen. Unser grundlegendes Ziel ist es, eine langfristige Gruppe aufzubauen, in der starke Partnerunternehmen florieren und gleichzeitig ihre Identität bewahren. Mit der Aufnahme von Relibell können wir nun den Markt für erneuerbare Energien bedienen und damit die ehrgeizigen Ziele Deutschlands für die Steigerung des Anteils nachhaltiger Energie auf 80 % bis 2030 unterstützen." Das Ökosystem von CERTANIA bietet mittelständischen, wissensbasierten Unternehmen eine Plattform, um unter einem Dach zu gedeihen, wobei sie ihre unternehmerische Freiheit behalten und gleichzeitig von den Ressourcen und der Unterstützung der Gruppe profitieren können. Über Relibell: Relibell Zertifizierungsgesellschaft mbH, gegründet im Jahr 2020 und mit Sitz in Erfurt, Deutschland, ist ein führender Dienstleister, der sich auf die Zertifizierung von erneuerbaren Energieanlagen wie Wind-, Photovoltaik- (PV-), Biogas- und Wasserkraftanlagen spezialisiert hat. Wir stellen Zertifizierungen für Betreiber, Bauherren, Planer und Lieferanten aus. Zu unseren Kernkompetenzen gehören die Ausstellung von Anlagenzertifizierungstypen A, B und C sowie EZA-Konformitätserklärungen. Akkreditiert durch die DAkkS gemäß DIN EN ISO/IEC 17065, sind wir der Umweltverantwortung verpflichtet. Für mehr Information besuchen Sie relibell.de Über CERTANIA: Unter dem Dach der CERTANIA Holding GmbH entsteht ein neuer globaler Marktteilnehmer in den Bereichen Testing, Inspection, Certification und Compliance. Die Gruppe bietet mittelständischen Unternehmern eine nachhaltige Heimat für ihr Lebenswerk. CERTANIA ermöglicht es Unternehmern und Inhabern, ihr Unternehmen mit Gleichgesinnten weiterzuentwickeln und dabei ihre unternehmerischen Wurzeln, ihre Unternehmenskultur, ihre Marke und ihre Werte zu erhalten. Mehr Information unter certania.com KONTAKT: MICHAEL MERK | HEAD OF COMMUNICATIONS +49 172 2977694 | mailto:mmerk@certania.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173633/5753101 OTS: CERTANIA Holding GmbH