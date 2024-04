Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Altkanzler Scholz

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Altkanzler Scholz:

"In allen Wachstumsrankings ist die Bundesrepublik Schlusslicht. Doch während alle Wirtschaftsdaten gegen Deutschland sprechen, während das Ausland sich sorgt, ob Deutschland wieder "der kranke Mann Europas" ist, während Investoren in Davos über die "Deutschland-Geschwindigkeit" lachen, während der eigene Wirtschaftsminister die Wirtschaftslage als "dramatisch" bezeichnet, gibt Scholz den "Major Tom". Ein Kanzler, völlig losgelöst, nur leider von der Realität. Wenn Scholz ernsthaft glaubt, nur dank der Kraft seiner Worte werde sich alles schon zum Guten wenden, hat Deutschlands Wirtschaft ein noch viel größeres Problem. Dann ist der Regierungschef selbst ein Standortnachteil, weil er nicht zugeben will, was nicht sein darf."/yyzz/DP/ngu