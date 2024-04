Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Debatte über die Kindergrundsicherung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Debatte über die Kindergrundsicherung:

"Nein. Überrascht ist wohl niemand von der erneut schlechten Krisenkommunikation in der Ampel. Mittlerweile sind es die Menschen im Lande gewohnt, dass ein an und für sich gutes Anliegen, das noch dazu im Koalitionsvertrag verankert ist, vor der Umsetzung gnadenlos zerredet wird. Und zwar aus den eigenen Reihen, die Opposition muss sich schon sehr bemühen, um überhaupt noch Gehör zu finden. Die Debatte um die Kindergrundsicherung reiht sich in dieses Muster nahtlos ein."/yyzz/DP/ngu